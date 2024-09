FORUM 19 - LE RELIGIONI IN DIALOGO PER LA PACE

24 Settembre 2024 | durata: 2:14:46

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

FORUM 19 - LE RELIGIONI IN DIALOGO PER LA PACE MODERA - Adriano Roccucci Storico, Comunità di Sant’Egidio, Italia INTERVENTI - Felix Anthony Machado Arcivescovo Cattolico, India - Muhammad Abdul Khabir Azad Grande Imam della Moschea di Lahore, Pakistan - Avichai Apel Rabbino di Francoforte, Germania - Khamid Anik Khamim Tohari Segretario Generale dell'Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) - Shoten Minegishi Buddismo Soto Zen, Giappone - Gennadios Metropolita Ortodosso, Patriarcato di Alessandria - Khemacaro Yos Hut Presidente dell'Associazione Dhammaduta Francia, Buddismo - Din Syamsuddin Presidente del Centro per il Dialogo e la Cooperazione tra le Civiltà, Indonesia