I luoghi dell'Incontro "Immaginare la Pace" Parigi 2024
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Paris
FORUM 3 - QUALE FUTURO PER L'EUROPA?
FORUM 10 - RICORDARE HIROSHIMA E NAGASAKI: IMMAGINARE UN MONDO SENZA ARMI NUCLEARI
FORUM 17 - FRATERNITÀ UNIVERSALE IN UN MONDO IN GUERRA
FORUM 2 - UNA POLITICA CHE GUARDA AL FUTURO PER LE MIGRAZIONI
FORUM 9 - LA GRANDE ASIA: UNA SFIDA PER LE RELIGIONI
FORUM 16 - DARE UN’ETICA ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
FORUM 1 - LAICI E CREDENTI: PER UN UMANESIMO DEL FUTURO
FORUM 8 - LA GUERRA NON È INESORABILE: IMMAGINARE LA PACE
FORUM 15 - RELIGIONI E RESISTENZA AL MALE
FORUM 4 - MEDITERRANEO: UN MARE AGITATO DALLA STORIA
FORUM 11 - LA PREGHIERA VINCE L’ODIO
FORUM 18 - LE DISUGUAGLIANZE INTERROGANO L’ECONOMIA
FORUM 6 - SOLIDARIETÀ CON I POVERI E PACE
FORUM 13 - LA VITA DELLE PERSONE VALE SEMPRE MENO
FORUM 20 - LA TESTIMONIANZA DEI MARTIRI
FORUM 7 - L’AFRICA OGGI
FORUM 14 - I BAMBINI CHIEDONO PACE
FORUM 21 - VIVERE INSIEME
FORUM 5 - DEMOCRAZIA ALLA PROVA
FORUM 12 - LA TRANSIZIONE ECOLOGICA È ANCORA IN AGENDA?
FORUM 19 - LE RELIGIONI IN DIALOGO PER LA PACE
ASSEMBLEA DI APERTURA - IMMAGINARE LA PACE
CERIMONIA FINALE