I luoghi dell'Incontro "Immaginare la Pace" Parigi 2024

Condividi su

Scarica i luoghi dell'evento in PDF o consulta la mappa qui sotto.

Centre de Paris


Paris

Collège de France – Amphithéâtre Guillaume Budé

Place Marcelin Berthelot, 11
 mappa
23 Settembre 2024 09:30

FORUM 3 - QUALE FUTURO PER L'EUROPA?

23 Settembre 2024 16:00

FORUM 10 - RICORDARE HIROSHIMA E NAGASAKI: IMMAGINARE UN MONDO SENZA ARMI NUCLEARI

24 Settembre 2024 09:30

FORUM 17 - FRATERNITÀ UNIVERSALE IN UN MONDO IN GUERRA

Collège de France – Amphithéâtre Maurice Halbwachs

Place Marcelin Berthelot, 11
 mappa
23 Settembre 2024 09:30

FORUM 2 - UNA POLITICA CHE GUARDA AL FUTURO PER LE MIGRAZIONI

23 Settembre 2024 16:00

FORUM 9 - LA GRANDE ASIA: UNA SFIDA PER LE RELIGIONI

24 Settembre 2024 09:30

FORUM 16 - DARE UN’ETICA ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Collège de France – Auditorium Navarre

Place Marcelin Berthelot, 11
 mappa
23 Settembre 2024 09:30

FORUM 1 - LAICI E CREDENTI: PER UN UMANESIMO DEL FUTURO

23 Settembre 2024 16:00

FORUM 8 - LA GUERRA NON È INESORABILE: IMMAGINARE LA PACE

24 Settembre 2024 09:30

FORUM 15 - RELIGIONI E RESISTENZA AL MALE

Collège des Bernardins – Grand auditorium

Rue de Poissy, 20
 mappa
23 Settembre 2024 09:30

FORUM 4 - MEDITERRANEO: UN MARE AGITATO DALLA STORIA

23 Settembre 2024 16:00

FORUM 11 - LA PREGHIERA VINCE L’ODIO

24 Settembre 2024 09:30

FORUM 18 - LE DISUGUAGLIANZE INTERROGANO L’ECONOMIA

Eglise Saint-Merry

Rue Saint-Martin, 78
 mappa
23 Settembre 2024 09:30

FORUM 6 - SOLIDARIETÀ CON I POVERI E PACE

23 Settembre 2024 16:00

FORUM 13 - LA VITA DELLE PERSONE VALE SEMPRE MENO

24 Settembre 2024 09:30

FORUM 20 - LA TESTIMONIANZA DEI MARTIRI

Hôtel de Ville - Salle du Conseil

Rue de Lobau, 3
 mappa
23 Settembre 2024 09:30

FORUM 7 - L’AFRICA OGGI

23 Settembre 2024 16:00

FORUM 14 - I BAMBINI CHIEDONO PACE

24 Settembre 2024 09:30

FORUM 21 - VIVERE INSIEME

Mairie du Vème arrondissement – Salle des fêtes

Place du Panthéon, 21
 mappa
23 Settembre 2024 09:30

FORUM 5 - DEMOCRAZIA ALLA PROVA

23 Settembre 2024 16:00

FORUM 12 - LA TRANSIZIONE ECOLOGICA È ANCORA IN AGENDA?

24 Settembre 2024 09:30

FORUM 19 - LE RELIGIONI IN DIALOGO PER LA PACE

Palais des Congrès

Place de la Porte Maillot, 2
 mappa
22 Settembre 2024 16:30

ASSEMBLEA DI APERTURA - IMMAGINARE LA PACE

Parvis Notre-Dame

 mappa
24 Settembre 2024 18:00

CERIMONIA FINALE