Trasmissioni Web e TV

Per chi non sarà a Parigi L'Incontro Internazionale "Immaginare la Pace" viene trasmesso in live streaming multilingue sui canali della Comunità di Sant'Egidio e su alcuni canali televisivi.



L’incontro verrà anche trasmesso su KTO, Padre Pio Tv, Telepace.

Di seguito gli eventi che verranno trasmessi in diretta (i link verranno attivati in seguito):

=== Domenica 22 settembre ====

Ore 11.00

Liturgia Eucaristica da Saint Sulpice (Parigi) francese Guarda la diretta in: Italiano

Ore 16.30

inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese Guarda la diretta in: Italiano