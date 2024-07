Incontro internazionale per la pace

La Comunità di Sant’Egidio e l'Arcidiocesi di Parigi promuovono l'Incontro Internazionale per la Pace 2024 “Imaginer la Paix” – “Imagine Peace”, che si terrà nella capitale francese dal 22 al 24 settembre 2024.



Giunto alla sua 38esima edizione, dopo lo storico incontro voluto da Giovanni Paolo II ad Assisi nel 1986, l’evento riunirà, da tutti i continenti, rappresentanti delle grandi religioni del mondo, esponenti della cultura, della società civile e delle istituzioni, in un tempo attraversato da gravi conflitti e dal rischio di un loro allargamento a livello globale. Nel corso di tre giorni verranno affrontate le tematiche emergenti del nostro tempo, con particolare attenzione ai temi della pace, della coabitazione, dell’ambiente e della solidarietà.



L'Incontro, che conoscerà la partecipazione popolare di migliaia di persone di tutte le età, provenienti in gran parte dall’Europa, si articolerà in sessioni plenarie e panel tematici, offrendo ai relatori e al pubblico momenti di ascolto e di confronto su molteplici questioni di primaria importanza. Nel profondo cambiamento d’epoca che stiamo vivendo – basta pensare alle guerre in corso e ai mutamenti climatici - è cruciale che i leader religiosi, insieme a personalità della cultura e della società civile, uniscano le loro forze per trasmettere collettivamente un messaggio di speranza e di pace di cui il mondo ha bisogno.

Le modalità di partecipazione all'evento verranno pubblicate nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2024