La Rencontre annuelle Internationale pour la Paix promue par Sant’Egidio depuis 38 ans fera étape pour la première fois à Paris du 22 au 24 septembre 2024 sur le thème "Imaginer la paix".



Avec la participation de grandes figures humanistes mondiales, cette rencontre verra converger dans la capitale française un vaste réseau de chercheurs de paix en provenance du monde de la culture, de la société civile, des grandes institutions et religions mondiales, pour trois journées de tables rondes et d'événements publics ouverts à la participation populaire et en particulier à la jeunesse.



Dans un contexte mondial marqué par la triste résurgence de la guerre en Europe, par l’exacerbation des conflits et des violences dans de nombreuses régions du monde, ainsi que par l’aggravation des inégalités, de la pauvreté et de la crise écologique, la Rencontre internationale pour la paix 2024 à Paris se veut un laboratoire d’écoute et de dialogue visant à favoriser la pensée et l'émergence de solutions et d'initiatives de référence dans les domaines de la solidarité, de la construction de la paix et de la réponse aux crises contemporaines.



Devenue au fil des ans l'une des plus audacieuses plateformes d'engagement pour la paix, la Rencontres internationale pour la paix de Sant’Egidio donne rendez-vous à l’histoire dans la capitale française où elle entend renouveler avec force son engagement patient et transformateur pour le dialogue des civilisations, la fraternité universelle vécue et l'humanisme de paix.

PROGRAMME (provisoire)